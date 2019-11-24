أقارب معتز مطر يفضحونه على الهواء: جاب اللعنة لأهله

قالت ريم سمير العبد زوجة مهند شقيق معتز مطر، إنها تزوجت من الأخ الأصغر للإخواني الهارب "معتز مطر" خلال عام 2013، وكان عمل معتز في الإعلام المعادي يؤثر بشكل كبير على عمل زوجها في الاستيراد والتصدير، نظرا لما يتسبب فيه معتز من سمعة سيئة.



وأشارت "ريم"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "محمد الباز" في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور الفضائية، إلى أن معتز مطر كان السبب في التفكك داخل العائلة، قائلة: "جاب اللعنة لأهله".



ونوهت، إلى أن "معتز مطر" أخفى سبب سفره الحقيقي وهروبه من مصر، حيث كان يعمل سرا للهرب للخارج.



وتابعت، أنه لا يتابعون برنامج معتز مطر أو أي من القنوات والبرامج المعادية للدولة المصرية المشابة، لافتة إلى أن علاقة معتز مع زوجات أشقائه كانت ضعيفة للغاية، وهو لا يرغبن الآن في التعامل معه.