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أخبار العالم

بعد تصفية البغدادي.. داعش يقرر نقل الحرب من سوريا إلى إفريقيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:49 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن انتقال توجه تنظيم داعش الإرهابي من سوريا عقب مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

وبحسب "Arab news" السعودية، قال مسئول أمريكي كبير إن المتطرفين من داعش الذين يفرون من سوريا لا يبالون "بالقتال" في جنوب شرق آسيا ويركزون جهودهم على إفريقيا.

وقال ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية: "نعلم فلول داعش في سوريا، يشجعون مقاتليهم على المغادرة والقتال مرة أخرى ، لنقل المعركة إلى مناطق أخرى".

وأضاف: "لكن الحقيقة هي أن جنوب شرق آسيا ليست واحدة من المناطق التي يبدو أن المقاتلين يتجهون إليها بأعداد كبيرة".

وتابع سيلز، الذي كان في مانيلا يوم الجمعة للقاء مسؤولي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، أن هناك "مؤشرات لاهتمام المتطرفين في السفر إلى المنطقة بعد سقوط الخلافة".

وأوضح أن منطقتي غرب إفريقيا والساحل، من المناطق التي تثير القلق ، حيث تواجه دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر تهديدات متزايدة من المتشددين.

وواصل:" حتى الآن لم نر مشكلة كبيرة في الفلبين، لكن علينا التأكد من أن تستمر الأمور على هذا النحو".

يتطلع المسؤولون الأمريكيون والفلبينيون إلى تعزيز أمن الحدود لمنع الجماعات المتطرفة من استغلال الساحل الفلبيني الممتد للوصول إلى البلاد.
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