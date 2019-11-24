البترول: طفرة في مشروعات توصيل الغاز للمنازل واستخدامه كوقود في السيارات

نجح قطاع البترول في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تمثل إضافة قوية لصناعة التكرير المصرية واستطاع تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع فى البنية التحتية والإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود فى السيارات الذى شهد طفرة خلال الفترة الماضية،بالإضافة إلى نجاحه فى استدامة توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى دعم الاقتصاد القومى ومحرك أساسى لتحقيق خطط الدولة التنموية.



جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حول أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال الفترة (يوليو/ سبتمبر) من عام 2019/2020 فى أنشطة التكرير والبنية التحتية ومشروعات توصيل الغاز الطبيعى ، حيث أوضح التقرير ما يلى:



تم بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير والذى يهدف إلى تحويل المازوت الى مقطرات وسطى عالية الجودة وانتاج حوالى 3ر2 مليون طن سولار سنويًا ، و522 ألف طن ريفورمات سنويًا ، 79 ألف طن بوتاجاز سنويًا، 599 ألف طن سنويًا من وقود نفاثات،336 ألف طن سنويًا من النافثا الخفيفة ، 96 ألف طن سنويًا من الكبريت، و 453 ألف طن سنويًا من الفحم. وبتكلفة استثمارية حوالى 3ر4 مليون دولار.



مشروعات فى مجال النقل والتوزيع والبنية الأساسية



تم تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة بالإضافة إلى محطتين تم تقنين أوضاعها بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة.

تم فتح 3 مراكز توزيع بوتاجاز جديدة لأسطوانات البوتاجاز خلال هذه الفترة بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة ، ليبلغ إجمالى عدد مراكز توزيع البوتاجاز بجميع أنحاء الجمهورية 3052 مركزًا.



تم فى يوليو 2019 الإنتهاء من خط المازوت جنوب حلوان / بياض العرب بطول 18 كم وقطر 16 بوصة بتكلفة حوالى 65 مليون جنيه .



تم فى أغسطس 2019 الإنتهاء من خط منتجات المحلة / شاوة بطول 35 كم وقطر10 بوصة بتكلفة حوالي 107 مليون جنيه .



تم في يوليو 2019 الانتهاء من تشغيل 4 صهاريج جديدة (سولار، بنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول بسعة إجمالية 45 ألف متر مكعب وبتكلفة حوالى 70 مليون جنيه.



تم فى يوليو 2019 الانتهاء من إنشاء خط التينة/ العاصمة الادارية الجديدة (المرحلة الأولى والثانية) بقطر 42 بوصة وطول 165 كم بمرحلتيه الاولى والثانية وبتكلفة اجمالية حوالى 3.3 مليار جنيه.





مشروعات توصيل الغاز الطبيعي



تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 5ر305 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل اجمالى الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 4ر10 مليون وحدة سكنية.



تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجارى و 3 مصانع.



تم تحويل 4613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال هذه الفترة ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة 4ر288 ألف سيارة.

معدل نمو الاستهلاك المحلي.



وبلغ إجمالي كمية الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغـازات خــــلال هــــــذه الفترة حوالي 6ر19 مليون طن بانخفاض نسبته 2ر5 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك على النحو التالى:



بلغ استهلاك المنتجات البترولية حوالى 5ر7 مليون طن بنقص نسبته 7ر5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5% ، وارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4% بينما ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% وذلك لتحول شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات لاستخدام البنزين 95 بديلًا عن 92 نظرا لتقارب سعرهما ، وانخفض استهلاك السولار بنسبة 5ر3% ويرجع ذلك الى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالى 56% ، وانخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.



وبلغ استهلاك الغازات أكثر من 12 مليون طن تمثل حوالى 62.3% من إجمالى الاستهلاك المحلى وانخفاض نسبته 9ر4 % عن الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك إلى نقص كمية إستهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنسبة 6% .



الميزان التجاري:



الصادرات

وبلغـت قيمـة صادرات قطاع البترول من الزيت الخام والغاز المسال والمنتجات البتروليـة والبتروكيماوية خلال هذه الفترة حوالي 42ر2 مليار دولار مقابل حوالى 87ر2 مليار دولار وعلى الرغم من زيادة كمية الصادرات بنسبة حوالي 1ر2% فقد انخفضت قيمتها بنسبة 7ر15% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.



الـواردات



وبلغت قيمة الواردات من الخام والمنتجات البتروليـة خلال هذه الفترة حوالي 7ر2 مليار دولار بانخفاض نسبته حوالى 13% بالرغم من زيادة الكميات المستوردة بنسبة صغيرة بلغت 4ر0% ويرجع ذلك إلي انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.

