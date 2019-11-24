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محافظات

تطعيم 15 ألفا و764 تلميذا ضد الالتهاب السحائي في الوادي الجديد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الأحد، عن تطعيم 15 ألفا و764 تلميذا وتلميذة بمدارس المحافظة ضد الالتهاب السحائي، و8712 تلميذًا ضد الثنائي، على مدى شهر أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.

وأكد محروس في بيان، اليوم الأحد، تطعيم 522 طفلا ضد الدرن، و3235 آخرين ضد شلل الأطفال و1488 بالطعم الخماسي، و884 بطعم إم إم آر، و433 طفلًا بالجرعة الثلاثي المنشطة، وذلك على مدى الشهر الماضي.

وأوضح أنه جري تطعيم هذه الأطفال على مستوى الإدارات الصحية في مراكز المحافظة الـ5، حيث جرى تحصين الأطفال من خلال تناول التطعيم الثلاثي وهو طعم أمراض (الدفتيريا – التيتانوس – السعال الديكي)، وطُعم "إم إم آر" ضد أمراض (الحصبة – الحصبة الألماني- النكاف)، بينما التطعيم الخماسي ضد أمراض (الدفتريا- التيتانوس- السعال الديكي- فيروس كبدي بي- الأنفلونزا البكتيرية).
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