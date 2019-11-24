حرامي شقق 15 مايو يعترف: بسرق علشان أشم هيروين

لم يجد عاطل وسيلة للحصول علي جرعة هيروين سوى قيامه بسرقة الشقق وبيع حصيلة مسروقاته لآخر بالجيزة، حيث كشف رجال المباحث بالقاهرة لغز العديد من السرقات بعد ضبطهم للمتهم الذى أقر بتخصصه في سرقة الشقق ب١٥ مايو.



تم إعادة بعض المسروقات، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من ربة منزل قررت باكتشافها سرقة ( خاتم ذهب، مبلغ مالي 1000 جنيه، هاتف محمول ) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص ذوي السوابق المفرج عنهم حديثًا والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل تم ضبطه وبحوزته مجموعة من المفاتيح المصطنعة.



واعترف المتهم أمام العقيد شريف فيصل مفتش المباحث بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.



وأقر المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب واقعة سرقة ( سلسلة ذهبية شاشة LCD ، خلاط ، مكواة ، جهاز سشوار ) من داخل مسكن الكائن عمارة فى مجاورة 3 ـ دائرة القسم ( غير متواجد ـ يعمل بدولة الكويت ) بذات الأسلوب.



تم بإرشاده ضبط شاشة LCD المستولى عليها بمسكنه، وأقر بتصرفه بالبيع في باقي المسروقات لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" بمنطقة الصف / جيزة نظير شراء كمية من مسحوق الهيروين المخدر بقصد التعاطي.



أمكن التوصل إلى والد زوجة المجني عليه بالمعاش والذي تعرف علي المضبوطات، واتهمه بالسرقة وقرر بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة لتواجد نجلته وزوجها خارج البلاد.

