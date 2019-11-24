فضيحة مدوية للدوحة .. سفارة قطر بلندن وكر للابتزاز والتحرش الجنسي

أعدت مؤسسة ماعت جروب، تقريرا جديدا بالفيديو يكشف فضائح النظام القطري داخليا وخارجيا، والتي كان آخرها فضيحة السفير القطري فهد المشيري في لندن الذي مارس ضغوطات على موظفة في السفارة كي يمارس الجنس معها، وعندما رفضته وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشرة من عمرها وقتذاك.



ويأتي ذلك استمرارا لهذا النهج الذي تسير عليه قطر والنظام الحاكم هناك.



ورصد التقرير، تفاصيل الواقعة، وكيف أصبحت السفارة القطرية في لندن وكرا للأعمال الجنسية والابتزاز المتواصل، ولفت التقرير الى أن هذه الواقعة اصبحت عالمية، وكشفت حقيقة النظام القطري امام العالم، اضافة الى القضية التي رفعتها السيدة البريطانية ديان كينجسون، 58 عامًا، التي تعرضت لضغوطات من السفير القطري لممارسة الجنس، وحصلت على تعويض مادي قدره 400 ألف جنيه استرليني نظير تعرضها لضغوطات ومضايقات لممارسة الجنس، ومطالبتها بتنسيق حفلات للجنس الجماعي.



وذكر التقرير ان نظام الدوحة أصبح يواجه أزمات خارجية كثيرة في ظل ما تكشفه الوقائع والأحداث عن جرائمه وفضائحه المتكررة، ودعمه للإرهاب في المنطقة.





