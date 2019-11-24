عين عيسى.. مسلسل من الانتهاكات التركية على سوريا.. شاهد

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا بعنوان عين عيسى.. شاهد على انتهاكات تركيا لسيادة سوريا ..



شرارة العدوان التركى على شمال سوريا لم تهدأ يوما رغم ما تدعيه أنقرة من الالتزام بوقف إطلاق النار بلدة عين عيسى الاستراتيجية شاهد جديد على مسلسل الانتهاكات التركية بعد أن بات محيطها تحت النيران التركى، والفصائل المسلحة التابعة لهم.



تشن القوات التركية وميليشياتها تتخللها اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة فى محيطها على الرغم من أن المعارك تتركز فى محيط عين عيسى فى محاولة لصد القوات التركية المعتدية ومنعها من التقدم.



مصادر ميدانية سورية أكدت أن الميليشيات الموالية لتركيا باتت على مرمى حجر من البلدة بدعم مدفعى وميليشيات، وطائرات مسيرة تركية.



الهجوم على عين عيسى فتح الباب واسعا أمام نية نظام أردوغان من استمرار عدوانه على الشمال السورى وهو الأمر الذى لوح به أردوغان أكثر من مرة وعزز ذلك استمرار تركيا فى عملياتها العسكرية قرب حدودها مع سوريا مستهدفة الأكراد.



بلدة عين عيسى لن تكون المسرح الأخير لانتهاكات أردوغان فى الشمال السورى خاصة أن أنقرة لا تزال تحتل أكثر من 60 قرية سورية فيما تتواصل عمليات القصف من تركيا والميليشيات الموالية لها من جبهة النصرة ، وداعش الإرهابية على سكان القرى الأخرى.

