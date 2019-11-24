ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عين عيسى.. مسلسل من الانتهاكات التركية على سوريا.. شاهد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:30 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا بعنوان عين عيسى.. شاهد على انتهاكات تركيا لسيادة سوريا ..

شرارة العدوان التركى على شمال سوريا لم تهدأ يوما رغم ما تدعيه أنقرة من الالتزام بوقف إطلاق النار بلدة عين عيسى الاستراتيجية شاهد جديد على مسلسل الانتهاكات التركية بعد أن بات محيطها تحت النيران التركى، والفصائل المسلحة التابعة لهم.

تشن القوات التركية وميليشياتها تتخللها اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة فى محيطها على الرغم من أن المعارك تتركز فى محيط عين عيسى فى محاولة لصد القوات التركية المعتدية ومنعها من التقدم. 

مصادر ميدانية سورية أكدت أن الميليشيات الموالية لتركيا باتت على مرمى حجر من البلدة بدعم مدفعى وميليشيات، وطائرات مسيرة تركية.

الهجوم على عين عيسى فتح الباب واسعا أمام نية نظام أردوغان من استمرار عدوانه على الشمال السورى وهو الأمر الذى لوح به أردوغان أكثر من مرة وعزز ذلك استمرار تركيا فى عملياتها العسكرية قرب حدودها مع سوريا مستهدفة الأكراد.

بلدة عين عيسى لن تكون المسرح الأخير لانتهاكات أردوغان فى الشمال السورى خاصة أن أنقرة لا تزال تحتل أكثر من 60 قرية سورية فيما تتواصل عمليات القصف من تركيا والميليشيات الموالية لها من جبهة النصرة ، وداعش الإرهابية على سكان القرى الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تفعلها أمريكا.. 4 خطوات فعالة لكبح جماح جرائم أردوغان والإطاحة به

هل تستطيع واشنطن الإطاحة بالسلطان العثماني.. مسئول أمريكي سابق يقدم خطوات فعالة لوقف بطش أردوغان وجرائمه في الداخل والخارج.. ووقوفه أمام محكمة العدل وسحب الأسلحة النووية أبرز الحلول

أردوغان مشوار دكتاتور.. بداية ناجحة ونهاية مدمرة.. كيف تحول الرئيس التركي من راعٍ للتنمية إلى فاسد خطر على بلده والمنطقة

أزمة تركيا في أردوغان.. يتبع سياسة النفس الأخير لابتزاز العالم.. وتهديدات جوفاء لروسيا وأمريكا واستفزاز متواصل لأوروبا.. وسلاحه توسيع غزوه لسوريا

المرصد السوري: طائرات تركية مسيرة تستهدف مخيم عين عيسى وقرى شمالي الرقة

ترشيحاتنا

بعد إعلانها الندم على الطلاق منه.. سمية الألفي تثير الجدل حول علاقتها بـ فاروق الفيشاوي

في يوم ميلادها.. شاهد ميرفت أمين تحاور السندريلا: مش ناوية تبقي أم

فتاة النينجا طلعت كدابة.. طالبة الإسماعيلية اختلقت واقعة اختطافها لجذب انتباه أسرتها

بتوقيع مصمم عربي شهير.. كيم كارداشيان تتألق بفستان أبيض

بعد تحرك النيابة الادارية.. البرلمان يكشف كيفية تغيير أسماء القرى المنافية للآداب

عقبال الأهلي يارب.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تهنئة محمود الخطيب لـ الهلال السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد