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رياضة

الدوري الإنجليزي.. شيفلد يونايتد يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:27 م
شيفيلد يونايتد
شيفيلد يونايتد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ، بتقدم شيفيلد بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول شهد تفوق للإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين الشياطين الحمر في أكثر من كرة ، وفي الدقيقة 19 ، سدد اللاعب لوندستروم كرة تصدى لها دي خيا لترتد لجون فليك الذي أودعها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد بعد الهدف تعديل النتيجة ، لكنهم فشلوا في هز الشباك ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم شيفيلد بهدف نظيف.

يذكر أن شيفيلد يونايتد يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة.
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