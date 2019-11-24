الدوري الإنجليزي.. شيفلد يونايتد يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد ، بتقدم شيفيلد بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.





الشوط الأول شهد تفوق للإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين الشياطين الحمر في أكثر من كرة ، وفي الدقيقة 19 ، سدد اللاعب لوندستروم كرة تصدى لها دي خيا لترتد لجون فليك الذي أودعها في الشباك معلنًا عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.





وحاول لاعبو مانشستر يونايتد بعد الهدف تعديل النتيجة ، لكنهم فشلوا في هز الشباك ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم شيفيلد بهدف نظيف.



