تراجع 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 - 11 - 2019

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الأحد، 24 - 11 - 2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 659 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، حسب موقع "جولد برايس توداي".





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وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 659 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 753 جنيهًا بتراجع 6 جنيهات.





وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 565 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 439 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات، وسجل السعر العالمى للذهب 23,423 جنيهًا للأوقية.





وسجل سعر الجنيه الذهب 5,272 جنيها.





وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



