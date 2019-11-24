ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 - 11 - 2019

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:41 م
الذهب
الذهب
Advertisements
مايكل عياد
تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الأحد، 24 - 11 - 2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 659 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، حسب موقع "جولد برايس توداي".

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 659 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 753 جنيهًا بتراجع 6 جنيهات.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 565 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 439 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات، وسجل السعر العالمى للذهب 23,423 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5,272 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب فى مصر اليوم 12-11-2019

4 جنيهات زيادة للجرام .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019

تراجع جنيهين .. سعر الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع 3 جنيهات اليوم الأربعاء

إرتفاع جديد.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019

ترشيحاتنا

رئيس وزراء بريطانيا: سنخرج من الاتحاد الأوروبي قبل 21 يناير

النائب العام: طالبة العريش ماتت منتحرة ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.. فيديو

تأجيلات جديدة.. كاف يفجر أزمة كبرى لـ لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.. تفاصيل

عفاف شعيب تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من والد طارق العريان.. فيديو

تعديل موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. المواعيد الجديدة لـ الأهلي والزمالك

بعد واقعة تحريف القرآن | ياسمين الحصري: تفاجأنا بهذا القرار من الزعيم عبد الناصر.. فيديو

AdvertisementS

الكل يحضر | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة كبرى لـ الهلال السعودى بطل آسيا

ندمت على الزواج من مطرب معروف.. تعرف على زيجات ميرفت أمين

العقوبة مالية فقط .. كهربا: لن يتم إيقافي بسبب الزمالك

أمن الجيزة يفحص ملابسات الجريمة.. ضبط سيدة ورجل حاولا التخلص من جثة بترعة المريوطية

تفاصيل جديدة حول إيقاف كهربا وتغريمه ماليا بسبب الزمالك

بعد إهانتها لـ إلهام شاهين.. هجوم شرس على إعلامية كويتية معروفة

فصلوا رأسه عن جسده.. مناظرة النيابة لجثة معالج روحاني قتلته سيدة وخطيب شقيقتها بالهرم

اخبار الفن | سمية الألفي تروي قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي.. هجوم على إعلامية كويتية بعد إهانتها لـ إلهام شاهين

من أول ديسمبر.. رسوم إضافية على تذاكر السينما والملاهي والقطارات لصالح التضامن

عفاف شعيب تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من والد طارق العريان.. فيديو

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

فيديوجراف | حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد