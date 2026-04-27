محافظ الغربية يسلم 37 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، تسليم 37 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على موافقات الجهات المعنية، مشيدًا بجهود الأجهزة التنفيذية في إنهاء ملفات التقنين وتسريع معدلات الإنجاز بها.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو استرداد حق الشعب وفي الوقت نفسه التيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنهاء ملفات التقنين وتذليل أية عقبات أمام المواطنين، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن تسليم هذه العقود يمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، لما يحققه من تعظيم للعائد التنموي والاقتصادي، فضلًا عن توفير مظلة قانونية آمنة للمواطنين الجادين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات المستوفاة.

تحرك تنفيذي

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين واضعي اليد الراغبين في توفيق أوضاعهم، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو تقديم تسهيلات واضحة في السداد، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين المنظمة بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الدولة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالتقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال الرابط:

https://nplr.estrdad.gov.eg

لاستكمال الإجراءات إلكترونيًا ومتابعة مراحل الطلب بداية من المعاينة وحتى التعاقد النهائي، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط التقنين.

تنفيذ اللائحة

مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 حددت ضوابط وإجراءات واضحة للتقنين، مع إتاحة فترة محددة لتلقي الطلبات، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين الجادين حتى الانتهاء من إجراءاتهم في أسرع وقت.