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منوعات

أضرار جديدة للسجائر الالكترونية | تفاصيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
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احمد عبد القوى
بعد انتشار السجائر الإلكترونية في مصر وإصدار وزارة التجارة والصناعة المواصفة المصرية للسائل الإلكتروني في مارس 2019، أصبح من الضروري الأخذ في الاعتبار تقنين استيراد وإنتاج وبيع السجائر الإلكترونية في السوق المصرية حيث أن المنتجات المتداولة حاليًا مجهولة المصدر وقد تحتوي على أسيتات فيتامين (هـ) وسائل الماريجوانا المحرم دوليًا.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، وهي المؤسَّسة الوطنيَّة الأمريكيَّة الرائدة في مجال الصحة العامَّة التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع لإشراف وزارة الصحة، أن أسيتات فيتامين (هـ) هي مادة كيميائية مثيرة للقلق بين الأشخاص الذين تعرضوا للمعاناة بسبب السجائر الإلكترونية مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ باستخدام المنتج تسبب في إصابة بتقرّح في الرئة (EVALI).

ووجدت الاختبارات المعملية الأخيرة - التي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC لـ عينات سوائل غسل الرئة (BAL) من 29 مريضًا المتقدمين إلى المراكز من 10 ولايات مختلفة - أن أسيتات فيتامين (هـ) موجودة في جميع العينات. وأقرت المراكز أن هذه الأسيتات يمكن أن تستخدم كعامل سماكة في السجائر الإلكترونية المحتوية على سائل الماريجوانا THC.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC بعدم استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على سائل الماريجوانا THC، ولا سيما من مصادر غير رسمية مثل الأصدقاء أو العائلة أو عبر الإنترنت، حتى يتم فهم العلاقة بين أسيتات فيتامين (هـ) وصحة الرئة بشكل أفضل. كما أوت بعدم إضافة أسيتات فيتامين (هـ) إلى منتجات السجائر الإلكترونية.

كما شددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC على أنه لا يجب أن يضيف الأشخاص أي مادة إلى منتجات السجائر الإلكترونية التي يوفرها المصنّع، بما في ذلك المنتجات المشتراة من محلات البيع بالتجزئة.
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