البطولة العربية.. الاتحاد السكندري في دور الـ 8 بعد التغلب على المحرق البحريني

تمكن نادي الاتحاد السكندري من الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية بعد الفوز في لقائي الذهاب والإياب ، على منافسه المحرق البحريني .





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا نظيفا علي منافسه المحرق البحريني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " الأحد"، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية .



أحرز خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري هدف تقدم فريقه في مرمى شباك المحرق البحريني في الدقيقة "73"، من رأسية قوية سكنت على يسار حارس المحرق .





وحقق نادي الاتحاد السكندري في مباراة الذهاب فوزا على ضيفه المحرق البحريني بهدفين نظيفين عن طريق خالد قمر وأحمد رفعت.





وتمكن نادي الاتحاد السكندري من الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية بعد الفوز في لقائي الذهاب والإياب





وضم تشكيل الاتحاد السكندري خلال مواجهة المحرق البحريني كلا من :



عماد السيد، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب، السيد سالم ، نور السيد ، نبيل مانجا ، أحمد رفعت ، أوكوي ، رازق سيسية، خالد قمر.



وتواجد على دكة البدلاء كل من "محمود الزنفلي ، محمود شعبان ، أحمد راشد، صبري رحيل ، ويلسون، هشتم محمد ، جدو".

