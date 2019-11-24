اخبار النادي الاهلي.. بيع عمار حمدي والتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي.. وكواليس تهنئة الخطيب لـ الهلال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 24 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
- موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي والمنتخب الأولمبي
رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مناقشة أي عروض لبيع لـ"عمار حمدي" لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
- تعرف على موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره نادي الجونة غدا " الاثنين "، باستاد الجونة ضمن الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء.
- بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية
قالت الإعلامية "فرح علي" إن عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة .
- لاعب وسط الأهلي يلتحق ببعثة منتخب الشباب في تونس
التحق أحمد نبيل “كوكا” لاعب وسط فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم ببعثة منتخب الشباب في تونس، للمشاركة معه في بطولة شمال إفريقيا الودية.
- الأهلي يهنئ الهلال بفوزه بدوري أبطال آسيا
قدم النادي الأهلي المصري، التهنئة لنادي الهلال السعودي ، بعد فوزه، اليوم الأحد، بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.
- السعي إلى القمة.. الأهلي يصل الغردقة لمواجهة الجونة في الدوري
وصل، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الغردقة، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غدٍ الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
- عقبال الأهلي يارب.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تهنئة محمود الخطيب لـ الهلال السعودي
أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة العربية السعودية تلقيه رسالة تهنئة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد تتويج الهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على اوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.
- موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي والمنتخب الأولمبي
رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، مناقشة أي عروض لبيع لـ"عمار حمدي" لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
- تعرف على موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره نادي الجونة غدا " الاثنين "، باستاد الجونة ضمن الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء.
- بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية
قالت الإعلامية "فرح علي" إن عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة .
- لاعب وسط الأهلي يلتحق ببعثة منتخب الشباب في تونس
التحق أحمد نبيل “كوكا” لاعب وسط فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم ببعثة منتخب الشباب في تونس، للمشاركة معه في بطولة شمال إفريقيا الودية.
- الأهلي يهنئ الهلال بفوزه بدوري أبطال آسيا
قدم النادي الأهلي المصري، التهنئة لنادي الهلال السعودي ، بعد فوزه، اليوم الأحد، بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.
- السعي إلى القمة.. الأهلي يصل الغردقة لمواجهة الجونة في الدوري
وصل، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الغردقة، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غدٍ الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
- عقبال الأهلي يارب.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تهنئة محمود الخطيب لـ الهلال السعودي
أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة العربية السعودية تلقيه رسالة تهنئة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد تتويج الهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على اوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.