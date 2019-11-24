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رياضة

عقبال الأهلي يارب.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تهنئة محمود الخطيب لـ الهلال السعودي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:30 م
الخطيب و تركى آل
الخطيب و تركى آل الشيخ
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عمرو الحلوانى
أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه العامة بالمملكة العربية السعودية تلقيه رسالة تهنئة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد تتويج الهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على اوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.

وكتب تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: ""تلقيت تهنئة غالية من اخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة فوز الهلال بكأس آسيا وتأهله لبطولة العالم للأندية.. وعقبال النادي الأهلي يارب".

بعد تتويج الهلال السعودى بلقب بطولة دورى أبطال آسيا عقب فوزه اليوم على اوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.
عقبال الأهلي يارب.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تهنئة محمود الخطيب لـ الهلال السعودي
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