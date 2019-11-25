ترقب لوصول منتخبات السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر.. تعرف على المواعيد

بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اشتراكها في فعاليات بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) التي تستضيفها الدوحة.. تصل منتخبات الدول الثلاث قطر يوم الاثنين، قبل انطلاق مباريات البطولة بـ24 ساعة فقط.



ومن المنتظر أن يصل المنتخب السعودي إلى الدوحة الساعة 3:30 فجر الاثنين، يليه منتخب الإمارات الساعة 11 صباحا، والبحرين الساعة 4 عصرا. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.



وكان من المنتظر أن يصل منتخب الإمارات إلى الدوحة ظهر الأحد، لكن اللجنة المنظمة أعلنت أن موعد الوصول سيكون الاثنين.



وكان المنتتخب الكويتي قد وصل إلى الدوحة مساء الأحد.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة مساء يوم الثلاثاء، حيث ستكون مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، فيما سيلعب منتخب الإمارات مع اليمن في إطار منافسات المجموعة الأولى.



