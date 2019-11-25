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رياضة

حدث تاريخي في انتظار العرب بكأس العالم للأندية .. اعرف التفاصيل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:08 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يشهد كأس العالم للأندية ، هذا الموسم والذي نطلق في ديسمبر المقبل ، حدث تاريخي ، بالنسبة للفرق العربية ، التي تشارك في هذه النسخة.

فبعد تتويج الهلال السعودي ، بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، أصبح ثالث فريق عربي مشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية "قطر 2019".

وهذه المرة الأولى في تاريخ البطولة يشارك فيها 3 فرق عربية في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من 11 حتى21 ديسمبر المقبل.

واكتملت بذلك قائمة المشاركين في البطولة وهم:
ليفربول، بطل أوروبا.
السد القطري، بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.
الترجي التونسي، بطل إفريقيا.
مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية.
هينجين سبورت (كايدونيا الجديدة)، بطل أوقيانوسيا.
فلامنجو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.
الهلال السعودي، بطل آسيا.

وصعد الهلال السعودي للمونديال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، كما حجز الترجي التونسي مقعده في البطولة عقب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ويلعب السد في النهائيات بوصفه بطل الدوري القطري ومستضيف البطولة.
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