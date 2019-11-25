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فن

خيانته الجسدية مش خيانة.. سمية الألفي تنهار من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:04 ص
سمية الألفي
سمية الألفي
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آيه عاطف
عبًرت الفنانة سمية الألفي، عن حبها الشديد للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وذلك من خلال حلولها ضيفة برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقالت سمية عن فاروق الفيشاوي وهي تبكي: "خيانته الجسدية ماكنتش بعتبرها خيانة .. عشان كده كنت بسامحه .. لو كنت يوم حسيت إنه خاني بمشاعره إنه حب غيري دي اللي كانت هتبقى ملهاش حل".

كما أكدت إنها لم تحاول ان تبحث خلفه لمعرفة علاقاته النسائية، حيث قالت :"حتى لو شوفته بيخوني بعيني هعمل نفسي ماشوفتش .. اتقالي ف التليفونات كتير إنه بيخوني بس عمري ما فكرت أروح أشوف وأتأكد".

يذكر أن توفي الفنان فاروق الفيشاوي، بعد صراع مع مرض السرطان، تاركًا خلفه العديد من الأعمال الفنية الخالدة.
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