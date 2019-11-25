أنا كويس وزي القرد .. رد حسن حسني على شائعات وفاته | فيديو

رد الفنان حسن حسني، على شائعات وفاته التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .



وتابع الفنان القدير في مداخلة تليفزيونية على فضائية "MBC مصر" ، قائلا : "الشائعات كتير دي بروفات وخايف لما يحصل وأموت ملاقيش حد".



وأوضح أن الملايين من معجبيه يتهافتون للاطمئنان عليه من كافة دول العالم ، مضيفا :" بقولهم أنا كويس وزي القرد أهو".



وأكد أن تلك الشائعات تؤثر عليه نفسيا بشكل كبير: "لقيت ولادي جايين الساعة 1 بالليل مخضوضين عليا جدا بسبب خبر موتي ، ليه اللي بيروج الشائعات دي يعمل فيا كده أنا مأذتهوش ومعرفش هو مين أساسا وكل أسبوعين يموتني؟".



وأكد حسني أنه عاكف على قراءة عدد من الأعمال الدرامية التي سيتم عرضها خلال موسم رمضان.