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فن

أضحك العالم بدون كلمة واحدة ووصلت ثروته لـ 130 مليون دولار .. حقائق مثيرة عن مستر بين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
روان إتكنسون
روان إتكنسون
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آية عاطف
بنظرته البلهاء وتصرفاته الكوميدية ، جميعنا صغير وكبير في مختلف البلدان نعرف كوميديان العالم المشهور "مستر بين".

(مستر بين) هو روان إتكنسون ممثل ومؤلف ومنتج وكاتب سيناريو إنجليزي ولد في 6 يناير عام 1955 والداه المزارع إريك أتكنسون وإيلا ماي ،كان متفوقا في دراسته وهو مهندس حاصل على ماجستير في الهندسة الكهربائية بجانب أنه سائق سيارات للسرعات العالية محترف.

على الرغم من أنه كان في صغره مهرج الفصل “أكثر الطلاب إضحاكًا”، إلا أنه أصبح في سنوات ما قبل المراهقة أكثر وعيًا بذاته وأكثر هدوءًا ، وقد كان زميل الدراسة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في مدرسة شوريستر دورهام.

كان يقدم عروض ترفيهيه في العديد من النوادي المسرحية وعلى برامج كوميدية تابعة لإذاعة بي بي سي 3 BBC Radio 3 ، وفي معظم حياته، عانى أتكينسون من تأتأة خفيفة؛ لهذا كان قليل الكلام في حياته الخاصة ، خاصة وأنه يكره المقابلات وهذا ما دفعه للشخصية الصامتة مستر بين.

كان الاسم الأصلي لمستر بين هو مستر وايت، وبعد ذلك تغير لمستر كولفلاور. وفي النهاية ثبت الاسم على مستر بين.

اشتهر بأعمال أهمها مستر بين، وبلاك أدر. وظهر أتكينسون على الساحة الكوميدية في "سكتش كوميدي شو" و"ليس في أخبار الساعة التاسعة" في الفترة 1979 - 1982، ومشاركته أيضًا "في كرات الشرطي السّري" عام 1979. ولقد عمل أعمالًا هزلية كمسرحية الخط الأزرق الرقيق 1995-1996 .

ويعتبر روان من بين الكوميديين الخمسين الأفضل في تاريخ بريطانيا، ولقد نال اتكينسون مزيدًا من النجاح في أكثر من استطلاع للرأي عبر الأفلام التي لعب أدوارها مثل "إجازة السيد بين" و"جوني أنغلش" و"جوني أنغلش ريبورن".

ظهر في عام 2011 في الجزء الثاني من سلسلة "جيمس بوند الساخرة" بعنوان Johnny English Reborn؛ وفي عام 2012 أعلن رسميًا أنه سيعتزل شخصية السيد بين وبذلك لن يكون هناك المزيد من الأفلام أو المسرحيات المبنية على الشخصية.

مستر بين يجيد قيادة الطائرات ، فقد قام بموقف بطولي وتم تكريمه بعد إنقاذ طائرة بركابها بعد أن قام هو بقيادة الطائرة بعد حدوث حادث في غرفة القيادة.

وقد تم تكريمه بلقب قائد نظام الإمبراطورية البريطانية Commander of the Order of the British Empire، في عام 2013 ، وخلال حياته المهنية وصلت ثروته لـ 130 مليون دولار.

مستر بين يصنف ضمن أفضل عشرة كوميديين في العالم ، ذلك الرجل الذي استطاع ان يضحك العالم لثلاث اجيال ، دون ان يسخر من احد او يتفوه بكلمة او يتكلم بلفظ خارج.

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