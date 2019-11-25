ضبط أمين مخزن معهد إعداد القادة بحلوان سرق ٥٠ ألف جنيه من خزينة المعهد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أمين مخزن معهد إعداد القادة بحلوان لسرقته ٥٠ ألف جنيه من خلال كسر الخزينة الخاصة بالمعهد.



كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تبلغت بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق كسر الخزينة بمكتب الشئون الإدارية والمالية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان.



وتم تحديد وضبط المتهم ، وتبين أنه أمين مخزن بالمعهد محل الواقعة ، وأقر بعد مواجهته بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية لوجود عجز في عهدته بمبلغ 35 ألف جنيه ، حيث قام بالبقاء بالمعهد عقب انصراف الموظفين ، ودخل من شباك المكتب محل الواقعة وكسر الخزينة باستخدام شاكوش وأجنة حديدية ، وسرق مبلغ مالي 45 ألف جنيه ، وتم استعادة المبلغ المالي كاملًا عقب إرشاده عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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