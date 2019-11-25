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أخبار العالم

اليوم.. دعوات بالإضراب العام وإغلاق الطرق في لبنان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
يشهد لبنان، اليوم الإثنين، اضرابا عاما في البلاد، دعا إليه المتظاهرين في البلاد، بالإضافة إلى قطع الطرق الرئيسية، وذلك عقب ليلة من الاشتباكات بين عناصر من حزب الله وحركة أمل والمتظاهرين وسط بيروت.

ودعا الحراك، الذي بدأ منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والطائفية في البلاد، إلى الاضراب فجر اليوم الاثنين.

وقال في بيانه: "إن القوى السياسية المهيمنة تفعل المستحيل لإعادتنا إلى انقسامات، كانت هذه الثورة قد دفنتها في الساحات، نواجه محاولات قوى السلطة البائسة بمزيد من التضامن والإصرار والتمسك بأهداف ثورتنا السلمية!".

وطالب البيان من الشعب اللبناني التحرك صباحا، إلى العاصمة بيروت وبقية المناطق من أجل تنفيذ الاضراب العام في البلاد، وإغلاق غالبية الطرق، حتى تحقيق الهدف المرحلي وهو تشكيل الحكومة الجديدة.

وشهدت الليلة الماضية، تعتدي من قبل عناصر حزب الله اللبناني وحركة أمل على المتظاهرين المتواجدين في بعض المناطق وسط العاصمة بيروت، ما أدى إلى وقوع بعض الاصابات، وتدخل الجيش اللبناني.
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