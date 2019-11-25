المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام

ظهرت مساء يوم السبت الديفا سميرة سعيد والمطربة الاماراتية أحلام، فى حلقة جديدة من برنامج المواهب the voice، وانضمت لهما الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور كضيفة في البرنامج.



تألقت سميرة سعيد بإطلالة جديدة وغير تقليدية، حيث ظهرت بـ بدلة سوداء ونسقت معها قميصا أبيض، وأكملت إطلالتها بماكياج جذاب كشف عن جمالها.



فيما خطفت الأنظار الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بإطلالتها الرائعة، تألقت بفستان طويل باللون الأحمر حمل توقيع المصمم العالمى زهير مراد، ويتسم التصميم بأنه مطرز بالتطريزات الراقية التى زادت من فخامة وجمال طلتها.



بينما ظهرت أحلام بإطلالة من توقيع المصمم زهير مراد أيضا، مرتدية فستانا طويلا اتسم بصيحة البليسيه ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها وأناقتها ونسقت معه جاكيت جمع بين اللون الذهبي والأسود وبأكمام طويلة منتهية بتفصيلة الريش الأسود الأنيقة.