ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
المنافسة تشتد على
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسم
Advertisements
هاجر هانئ
ظهرت مساء يوم السبت الديفا سميرة سعيد والمطربة الاماراتية أحلام، فى حلقة جديدة من برنامج المواهب the voice، وانضمت لهما الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور كضيفة في البرنامج.

تألقت سميرة سعيد بإطلالة جديدة وغير تقليدية، حيث ظهرت بـ بدلة سوداء ونسقت معها قميصا أبيض، وأكملت إطلالتها بماكياج جذاب كشف عن جمالها.

فيما خطفت الأنظار الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بإطلالتها الرائعة، تألقت بفستان طويل باللون الأحمر حمل توقيع المصمم العالمى زهير مراد، ويتسم التصميم بأنه مطرز بالتطريزات الراقية التى زادت من فخامة وجمال طلتها.

بينما ظهرت أحلام بإطلالة من توقيع المصمم زهير مراد أيضا، مرتدية فستانا طويلا اتسم بصيحة البليسيه ووضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها وأناقتها ونسقت معه جاكيت جمع بين اللون الذهبي والأسود وبأكمام طويلة منتهية بتفصيلة الريش الأسود الأنيقة.
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان رائع .. نجوى كرم تستعرض أناقتها بإطلالة ساحرة في عمان .. صور

من مى عمر لـ مايا دياب.. نجمات خطفن الأنظار فى عرض أزياء نيكولا جبران بالقاهرة ..صور

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تكرار نفس الستايل.. أنغام بإطلالات متشابهة من المصمم زياد نكد

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

بفستان كب ..إنجي المقدم تشعل إنستجرام

ترشيحاتنا

حسين الجسمي يشعل الرياض بـ تريو غنائي مع أصيل أبو بكر وبلقيس

شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

القنوات الناقلة والمعلقين .. موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر

هل تلاوة القرآن أفضل من الحفظ في الثواب ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام

بفستان أسود أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها