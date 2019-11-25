البرلمان الأوروبي يصوت على قرار بإعلان حالة الطوارئ البيئية في أوروبا

يصوت البرلمان الأوروبي الخميس المقبل على قرار بإعلان حالة طوارئ بيئية في أوروبا، والعالم بناء على اقتراح قدمه برلمانيون عن مجموعة "تجديد أوروبا".



وقال داكيان كيولوس رئيس مجموعة تجديد أوروبا أنه "يتعين أن تشهد السنوات الخمس القادمة تغيرا لمناخنا ، وأنه يتعين أن تكون المائة يوم الأولى من رئاسة المفوضة الأوروبية القادمة أورسولا فون دير لاين حاسمة لتقديم المستوى الصحيح لطموحات "الاتفاق الأخضر" لأوروبا.



وأوضح أن تقديم مشروع القرار بإعلان حالة الطوارئ في أوروبا، يبعث إشارة واضحة، بأهمية ألا يكون الاتفاق الأخضر مجرد تشريعات، لكنه مشروع لجيل، حيث تحتاج أوروبا لإظهار قيادتها وتحقق تغييرا حقيقيا من أجل الصحة والبيئة وحياة المواطنين.





