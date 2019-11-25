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محافظات

حوار مجتمعي لتوعية الشباب بمواجهة تحديات التنمية وحثهم على المشاركة بأسيوط

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية او المجتمع المدني في قضايا السكان نظرًا لكونها قضية أمن قومي لافتًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام تنفيذًا لرؤية مصر2030 والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات مشيرًا إلى أهمية الندوات الشبابية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة في رفع الوعي لدى الشباب وتنمية روح المبادرة والمشاركة في حل المشكلات المجتمعية دون التأثر بالأفكار السلبية التي تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.

كانت محافظة أسيوط قد شهدت جلسة حوار مجتمعي مع الشباب بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة أسيوط ضمن فعاليات حملة "الوجهة مصر 2030" التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والتي استمرت من 21: 23 نوفمبر الجاري؛ وذلك بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وجيرمان حداد نائب ممثل صندوق المتحدة للسكان، والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط، وسيد زكريا وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومنار كامل ممثل المجلس القومي الأمومة والطفولة، وفتحي عامر مدير وحدة السكان، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالمحافظة وأعضاء فريق العمل بالصندوق وأعضاء أندية السكان بمراكز الشباب.

وأضاف محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن هذه الجلسة والحوار المجتمعي جاءت بمشاركة الشباب لتوعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية وحثهم على المشاركة في مشكلات المجتمعات المحلية وخاصة المشكلات السكانية وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة تعليمية ترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية موضحًا أن فاعليات الحملة تضمن بمحافظة أسيوط (ورش عمل تشمل عرض مسرحي تفاعلي يتناول قضايا مثل الزيادة السكانية ومناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي بالإضافة إلى جلسة توعوية تفاعلية، ويوم رياضي تعليمي بنادي أسيوط الرياضي باستخدام تقنيات الرياضة من أجل التنمية، ثم حوار مجتمعي للشباب مع عدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى تنظيم جولة سياحية للشباب إلى معهد فؤاد الأول الديني الأزهري ثم دير السيدة العذراء مريم بدرنكة).
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