تباين مؤشرات البورصة المصرية فى مستهل اليوم الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2044 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16834 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5217 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1417 نقطة.