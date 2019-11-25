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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة المصرية فى مستهل اليوم الاثنين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14014 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2044 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16834 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5217 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1417 نقطة.
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