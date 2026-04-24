الشعب الجمهوري: التنمية في أرض الفيروز امتداد لمعركة التحرير

يتقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي ستظل رمزًا لعزة الوطن، واستعادة الأرض، وصون الكرامة الوطنية.

وتجسد هذه الذكرى ملحمة وطنية عظيمة، أثبتت فيها مصر قدرتها على استرداد حقوقها كاملة، بإرادة سياسية قوية، وبطولات خالدة سطرها رجال القوات المسلحة، دفاعًا عن تراب الوطن وسيادته.

ويثمن الحزب الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة ووزارة الداخلية في تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب، حيث قدم أبطال مصر تضحيات غالية لاستعادة الأمن والاستقرار، مؤكدين أن معركة القضاء على الإرهاب كانت امتدادًا لمعركة استرداد الأرض.

ويؤكد الحزب أن ما تشهده سيناء اليوم من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، يمثل امتدادًا حقيقيًا لمعركة التحرير، حيث تواصل الدولة جهودها في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والأنفاق، والتوسع في مشروعات الزراعة والصناعة، إلى جانب دعم وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويوفر حياة كريمة لأبناء سيناء.

ويشدد حزب الشعب الجمهوري على أن تعمير سيناء وحماية مقدراتها واجب وطني مستمر، ورسالة واضحة بأن مصر لا تكتفي باستعادة أرضها، بل تمضي قدمًا في بنائها وتنميتها وصون مستقبلها، لتظل سيناء دائمًا عنوانًا للفخر الوطني والتنمية الشاملة.

وختاما.. يتوجه حزب الشعب الجمهوري بكل التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار، الذين روت دماؤهم الطاهرة أرض سيناء، سواء في معركة استرداد الأرض أو في معركة تطهيرها من الإرهاب، وستظل تضحياتهم مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري، ورمزًا خالدًا للفداء والتضحية من أجل الوطن.