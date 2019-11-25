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تعليم

الأغاني الشعبية تغزو جامعة حلوان قبل حفل هيثم شاكر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:23 م
حفل هيثم شاكر بجامعة
حفل هيثم شاكر بجامعة حلوان
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كريم ناصر
تشهد جامعة حلوان اليوم الاثنين، تشغيل الأغاني الشعبية التي قامت الشركة المنظمة لحفل هيثم شاكر ببدئها للطلابقبل بداية الحفل.

وأعلنت أسرة "من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان عن إقامة حفل غنائي للفنان هيثم شاكر بالتعاون مع اتحاد الطلاب بحرم الجامعة أمام كلية الصيدلة اليوم المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وتوافد العديد من طلاب الجامعة أمام المسرح بحرم الجامعة منذ صباح اليوم الاثنين، استعدادًا للحفل.

ومن المتوقع أن يقدم هيثم شاكر، عددً من أغانيه القديمة والحديثة، فضلًا عن أغانى ألبومه الأخير “معرفة قديم"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تنظم ندوة للمحاضر حسام هيكل يوم الثلاثاء المقبل، لتوعية الطلاب وتحفيزهم على التعليم.
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