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رياضة

معسكر مغلق لمصر المقاصة استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:06 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا " الثلاثاء " بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.

انتظم باولن فوافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بعد مشاركته مع منتخب بلاده "مدغشقر" في الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021.

وكان المقاصة استعاد جهود الإثيوبي شيماس بيكلي بعد مشاركته مع منتخب بلاده أيضًا، وكذلك الحال بالنسبة لـ خالد أوتشو لاعب أوغندا.

وفى هذا السياق، أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الفريق يستأنف تدريباته بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل بالأسبوع السادس بالدوري.

وأشاد هويدي بمعسكر الإسماعيلية والروح العالية للاعبين وحرص الجهاز الفني علي تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال فترة توقف الدوري الطويلة.

وكان المقاصة قد دخل معسكر مغلق بالإسماعيلية الاسبوع الماضي خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، ومشاركة المنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية التي ستقام بالكاميرون.

وخاض المقاصة مباراتين وديتين خلال المعسكر، وخسر أمام بنتيجة 3/2 وتعادل مع الإسماعيلي 1/1.
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