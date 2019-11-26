ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وفد برلماني من إعلام النواب يزور قصر البارون.. الأسبوع المقبل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
قصر البارون إمبان
قصر البارون إمبان
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان أن لجنة الإعلام ستنظم زيارة ميدانية خلال الأسبوع المقبل إلى قصر البارون والذى يتم ترميمه ، بهدف متابعة أعمال الترميم.

وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة تقوم بعمل زيارات مستمرة للمتحف المصرى الكبير لمتابعة سير أعمال البناء فيه.

وأكد وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان أن لجنة الإعلام سبق وان قامت بزيارة ميدانية لقصر عابدين خلال الفترة الأخيرة ، فى إطار جولاتها للمتاحف والقصور الأثرية.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن الصرف الصحي ورصف الطرق .. 17 نوفمبر

محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن الصرف الصحي ورصف الطرق.. الأحد

محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن الصرف الصحي ورصف الطرق..اليوم

طلب إحاطة أمام البرلمان عن انتشار القمامة في شوارع دمياط

طلب إحاطة لوزير الأوقاف لعدم فرش عدد من مساجد الصعيد

برلماني: اجتماعات لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر أفريقيا 2019

ترشيحاتنا

إسرائيل تبعث برسالة إلى عمرو واكد بسبب المرأة الخارقة: مزيد من التعاون البناء

هاني حتحوت: مرتضى منصور تدخل لـ إشراك مصطفى محمد مع الزمالك أمام إنبي.. فيديو

وأنا زملكاوي غصب عن التخين.. حلمي طولان يرد على تعمده اللعب بحماس زائد أمام الزمالك

بعد خسارة الزمالك من إنبي| الأهلي يحتفل بصدارة الدوري بهذه الطريقة

فيفي عبده تكشف سر غيابها عن عزاء شقيقتها ..فيديو

الزمالك يفقد جهود محمود علاء أمام الشرقية بكأس مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير

بمكياج صاخب وإكسسوارات جذابة... دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

أسرة عمرو دياب تظهر بـ إطلالة مميزة عبر إنستجرام