وفد برلماني من إعلام النواب يزور قصر البارون.. الأسبوع المقبل

قال النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان أن لجنة الإعلام ستنظم زيارة ميدانية خلال الأسبوع المقبل إلى قصر البارون والذى يتم ترميمه ، بهدف متابعة أعمال الترميم.



وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة تقوم بعمل زيارات مستمرة للمتحف المصرى الكبير لمتابعة سير أعمال البناء فيه.



وأكد وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان أن لجنة الإعلام سبق وان قامت بزيارة ميدانية لقصر عابدين خلال الفترة الأخيرة ، فى إطار جولاتها للمتاحف والقصور الأثرية.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.