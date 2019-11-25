شاهد.. إطلالة أمل رزق الجريئة في أحدث ظهور لها بعد غياب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للفنانة أمل رزق فى اول ظهور لها بعد غيابها.



وتألقت الفنانة أمل رزق، بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستانا باللون الابيض وبه بعض الفصوص الفضى من الاكسسوارات، واتسم ستايل الفستان بكتف وكتف، وهو ما ابرز رشاقتها وقوامها المتناسق.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها بتسريحة مموجة، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى تماشت مع لون بشرتها ووضع أحمر الشفاه باللون الفوشيا.