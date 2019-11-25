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منوعات

أكبر سرقة في التاريخ .. لصوص يقتحمون متحفا ويسرقون مجوهرات بمليار يورو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف
سرق لصوص ماس، ثلاث مجموعات من المجوهرات التي "لا تقدر بثمن" ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر من متحف ألماني في عملية سطو وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تعرض المسؤولون في The Green Vault في درسدن لخسارة كبيرة، بعد اقتحام اللصوص للمبنى في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم ، على حد قول المسؤولين.

وقام اللصوص بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة بالمتحف في الساعة 5 صباحًا قبل اقتحام إحدى نوافذ المتحف التي كان يتباهى بها المسؤولون بأنها آمنة للغاية ولا يمكن اختراقها.

وفتح اللصوص المجهولون خزانة المتحف وسرقوا ثلاث مجموعات من الحلي التي صممت خصيصًا لحاكم ساكسونيا السابق أوغسطس القوي في القرن الثامن .

وقال خبراء المتحف إن القطع لا تقدر بثمن ولا يمكن بيعها أبدًا ، فيما أوضحت صحيفة بيلد الالمانية أن الكنوز المسروقة تصل قيمتها إلى مليار يورو، مما يجعل هذا السطو أكبر سرقة فنية في التاريخ.

وشوهد اثنان من اللصوص عبر كاميرات المراقبة داخل المتحف لكنهما هربا في سيارة ، حيث أثبتت عملية المطاردة حتى الآن عدم جدواها.
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