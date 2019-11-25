التعليم تصدر بيانا رسميا بشأن واقعة اختناق طلاب مدرسة بأسوان اليوم

أصدر الدكتور السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بيانا رسميا لتوضيح ملابسات إصابة طلاب إحدى مدارس أسوان اليوم بحالات اختناق.



وقال الفيومي: ظهرت اليوم سحابة من غاز النشادر صادرة من مصنع كيما المجاور لمدرسة حسين مرسال الصناعية بنات بالمحمودية التابعة لإدارة أسوان التعليمية.



وأضاف قائلا : بدأ ظهور حالات اشتباه اختناق لدي 55 طالبة و 11 معلمة، وعلى الفور تم التواصل مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وسرعة الاتصال بالإسعاف، ونقل جميع الحالات المشتبه بها وفق العدد المذكور سابقًا إلى مستشفى أسوان الجامعى ومستشفى الصداقة العام.



وأوضح الفيومي أنه تم تأمين خروج جميع العاملين بالمدرسة من معلمين وطالبات وعودتهم إلى منازلهم كإجراء احترازى حتى لا تزيد الحالات تحت تأثير ( الإصابة بالإيحاء) .



وأشار إلى أنه بمتابعة الحالات التى نقلت للمستشفى، تم الاطمئنان على خروج جميع الحالات عدا ستة فقط ، جار اتخاذ إجراءات الخروج لخمسة حالات منهم، والحالة السادسة موجودة بالمستشفى تحت المتابعة والملاحظة لحين الاطمئنان عليها.



وقال : لقد أمر المحافظ بمتابعة الحالة الموجودة بالمستشفى حتى الاطمئنان عليها.