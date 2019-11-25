ناشئات الأهلي يفوز على سبورتنج في مرتبط السلة

حقق فريق كرة السلة للناشئات تحت 18 سنة بالنادي الأهلي، الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 72 ـ 43، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة دوري المرتبط.



وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم الأهلي عرضا قويا وسيطر على مجريات اللقاء.



وكان فريق ناشئات الأهلي قد حقق الفوز على سبورتنج في مباراة الذهاب بنتيجة 76 – 42.



ويلتقي ناشئات الأهلي فريق سموحة في دور قبل النهائي لدوري المرتبط، ذهابا وإيابا يومي الجمعة والسبت المقبلين، على ملاعب قناة السويس.