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رياضة

الدوري المصري.. إنبي ينتزع الفوز الأول على حساب الزمالك فى الوقت القاتل.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:29 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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حسن العمدة
حقق فريق إنبي فوزا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح إنبي التهديف في الثانية 23 من عمر المباراة عن طريق بسيوني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وأدرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن المدافع محمود علاء من ركلة جزاء .

ونجح إنبي فى خطف الثلاث نقاط فى الوقت القاتل عن طريق محمد شريف نجم الأهلي المعار لصفوف الفريق البترولي .


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط ، ويعد هذا أول فوز للفريق البترولي فى جدول المسابقة.

وتجمد رصيد الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط .

وسدد محمود علاء كرة قوية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس إنبي ببراعة في الدقيقة 7 .

وجاءت فرصة هدف لإنبي بعد تمريرة بينية يقابلها محمد شريف داخل منطقة الجزاء ويسددها من أعلى عواد ولكن حارس الزمالك يبعد الكرة .

وواصل فريق إنبي إهدار الفرص بعد انطلاقة من زياد كمال وسط ملعب الزمالك والتوغل داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الفريق الأبيض يسيطر على الكرة.

وتألق محمد عواد فى إنقاذ الزمالك فى الدقيقة 44 من رأسية قوية من محمد شريف ليحولها الي ركلة ركنية .

وإنفرد محمد شريف مرمي الزمالك فى الدقيقة 66 وسددها بطريقه غريبة فوق العارضة .

وفي الدقيقة 80 نفذ عبدالشافي عرضية من الناحية اليسري سددها الونش رأسية قوية اصطدمت بالعارضة وشتتها الدفاع .
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