شترى Razer Phone 2 بـ 4900 جنيه فقط.. موبايل خارق..صور

بالتأكيد خيارهاتف أندرويد قوى أمر فى غاية الصعوبة، نظرًا لتعدد العلامات التجارية التى تطرح مواصفات مختلفة بعض الشىء، ولكنها متشابهة فيما بينها، لذلك فعملية بحثك عن هاتف مميز هو أمر بالغ الصعوبة.ولكن مع هاتف Razer Phone 2 الجبار، يمكنك الحصول على تجربة أندرويد غنية مقابل 4900 جنيهًا فقط، من خلال عروض البلاك فرايداى المقامة مؤخرًا على الهاتف عبر منصات البيع الإلكترونية الشهيرة.يأتى Razer Phone 2 بشاشة قياس 5.7 بوصة من نوع LCD بدقة عرض QHD بمعدل 120Hz، مع طبقة حماية من الخدوش والكسر.يمتلك Razer Phone 2 معالج قوى من نوع Snapdragon 845، وذاكرة وصول عسوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجى.يحتوى Razer Phone 2 على كاميرا خلفية ثنائية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية لإلتقاط صور السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.ويدعم Razer Phone 2 بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، والشحن اللاسلكى السريع، ويعمل بنظام Android 9.0 Pie.ويمكنك الحصول على Razer Phone 2 باللون الأسود مقابل 300 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 4900 جنيهًا مصريًا فقط.واذا كنت ترغب فى شراء الهاتف فيمكنك ذلك عبر هذا الرابط من منصة أمازون الشهيرة.https://www.amazon.com/Razer-Phone-New-Smartphone-Snapdragon/dp/B07H9V6PHZ/ref=sr_1_1?crid=22N6UCLJW62R8&keywords=razer+phone+2&qid=1574657225&smid=ATVPDKIKX0DER&sprefix=razer%2Caps%2C172&sr=8-1