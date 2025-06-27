ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبة شركات التكنولوجيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعليق محادثات التجارة مع كندا فورًا؛ بسبب خططها لمواصلة فرض ضرائبها على شركات التكنولوجيا، والتي وصفها بأنها "هجوم مباشر وسافر على بلدنا".

وصرح ترامب، في منشور على حسابه بمنصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، اليوم الجمعة، بأن كندا أبلغت الولايات المتحدة للتو بالتزامها بخطتها لفرض الضريبة، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين.

وقال ترامب، في منشوره: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، على أن يسري مفعولها فورًا.

وأضاف "سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الأيام السبعة المقبلة".

وتُلزم ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا، بدفع رسوم.

وستُطبق ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وجوجل وميتا وأوبر وإير بي إن بي بنسبة 3% على إيرادات المستخدمين الكنديين.

وسيُطبق القرار بأثر رجعي، مما سيُلزم الشركات الأمريكية بدفع فاتورة أمريكية بقيمة ملياري دولار مستحقة بنهاية الشهر.

وتناقش كندا والولايات المتحدة تخفيف سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على البضائع القادمة من جارتها.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي للصحفيين، بأن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة، لإبلاغها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد الذي ستفرضه إدارته عليها.