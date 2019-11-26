أخبار الزمالك.. تمرد طارق حامد وعبد الله جمعة | مرتضى منصور يهين عمرو الجنايني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين "26" نوفمبر "2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك والتي كان من أبرزها إنبي يسحق القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف .قال أحمد صالح ، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الإعلاميين أن ميشتو المدير الفني لفريق الزمالك باتت أيامه معدودة بعد خسارة اليوم أما فريق إنبي بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز .تمكن فريق إنبي من تحقيق فوز ثمين على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سداده 2 مليون جنيه لطارق حامد، لاعب الفريق الأبيض منذ يومين.حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الدخول إلى غرفة الحكام بعد نهاية مواجهة الزمالك وإنبي ببطولة الدوري في إطار مباريات الأسبوع السادس والتي خسرها الأبيض.شهد ملعب استاد السلام مشادات كلاميه عقب انتهاء لقاء الزمالك وانبي الذي جمعهم مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بين محمود عبدالرازق شيكابالا واحد مشجعي الزمالك.وقع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في فخ الخسارة على يد منافسه نادي انبي بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد السلام في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.حقق فريق إنبي فوزا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.