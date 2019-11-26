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تعليم

البحث العلمي تعقد المؤتمر الثانى للرابطة العربية لأبحاث الجينات .. اليوم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تقيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثاني للرابطة العربية لأبحاث الجينات، والمقرر عقده على مدار يومين، وذلك في إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، خاصة في مجال الروابط العلمية المتخصصة وتحت مظلة الأكاديمية.

وتعد رابطة أبحاث الجينات منصة علمية للعلماء العرب المتخصصين فى مجال أبحاث الجينات و مقرها العاصمة البحرينية، المنامة، وسيتم عقد المؤتمر الثانى للرابطة بهدف دعم وسائل التواصل بين الباحثين و العلماء فى مجال الجينات.

يتم ذلك عن طريق إنشاء شبكة تضم العلماء والباحثين فى العالم العربى فى هذا المجال وسوف يتم إستعراض أحدث المستجدات العلمية والأبحاث الطبية .

و لمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/782-2019

وتعتبر الرابطة العربية لأبحاث الجينات منبرا علميا مفتوحا للباحثين والمؤسسات والمراكز العربية العاملة فى مجال بحوث الجينوميات البشرية و قد تم تأسيس الرابطة فى أبريل 2015 بمشاركة عشر دول عربية.

وتمت إقامة المؤتمر الأول للرابطة فى مارس 2018، و قد وافقت مصر على الطلب الرسمي لاستضافة المؤتمر فى دورته الثانية من خلال أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا وذلك إيمانا بأهمية هذا المجال العلمى الحديث و المساهمة فى إقامة شبكات بحثية نشطة للباحثين العرب فى مجال الجينوميات البشرية.
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