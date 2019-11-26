ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في حلقة أمس.. أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على الشائعات بالتجديد لـ طارق عامر.. وكرم جبر: سأرسل لمؤسستي الأخبار والجمهورية لإنشاء منصة رقمية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
ناقش الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إطلاق منصة الأهرام الرقمية، واستضاف كلا من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، كما تحدث موسى عن تجديد الثقة في طارق عام محافظا للبنك المركزي بقرار من الرئيس السيسي.

أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على الشائعات بالتجديد لـ طارق عامر محافظا للبنك المركزي
هنأ الإعلامي أحمد موسى، طارق عامر بعد تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في منصب محافظ البنك المركزي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد من طارق عامر في منصب البنك المركزي لـ 4 سنوات قادمة، وهذا القرار يعني أن الرئيس السيسي قضى على جزء من الشائعات التي كانت تتحدث عن طارق عامر محافظ البنك المركزي.

بعد اختناق 80 طالبة | أول قرار من القابضة للصناعات الكيماوية بشأن كيما أسوان
ال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه كان هناك زيادة في انبعاثات صادرة من وحدة الحامض بمصنع كيما القديم بأسوان، مما أدى إلى حدوث انبعاثات تسببت في حالات اختناق بين طالبات إحدى المدارس بأسوان.

وأضاف عماد الدين مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف الوحدة التي تسببت في المشكلة وجار التفاوض في الوقت الحالي لإنشاء وحدة حامض جديدة بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار لاستبدالها بالوحدة القديمة المتسببة في المشكلة.

بعد الأهرام.. كرم جبر: سأرسل لمؤسستي الأخبار والجمهورية لإنشاء منصة رقمية
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تعليقا على إطلاق منصة رقمية للأهرام، إن الصحافة القومية هي صاحبة الذراع الثقيل في الإعلام المصري وسوف تظل كما هي.

وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، :" بدأنا بالأهرام وغدا سأرسل مراسلات لمؤسستي الأخبار والجمهورية للإشتراك في إطلاق منصة رقمية".

علاء ثابت: لا نتلقى أي تعليمات داخل الأهرام
قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إننا نسخر من الحديث عن وجود تعليمات مباشرة داخل جريدة الأهرام، مضيفا:" أعلى سلطة في التحرير هو مجلس التحرير وأي قرار يصدر من مجلس التحرير، ورئيس التحرير هو عضو في مجلس التحرير".

وأضاف علاء ثابت في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "لا نتلقى أي تعليمات داخل جريدة الأهرام، وفي وقت من الأوقات كان هناك جزء باهت في القواعد المهنية".

عبد المحسن سلامة: ما صلاحيات وزير الإعلام حال عودة المنصب؟
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه بعد إقرار الدستور تم تشكيل 3 هيئات للإعلام والصحافة ولكل منها صلاحيات.

وأضاف عبد المحسن سلامة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا "يبقى السؤال حال عودة منصب وزير الإعلام.. ما صلاحياته؟".

كرم جبر: 2000 جنيه حد أدنى لأجور الصحفيين
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك حد أدنى لأجور الصحفيين 2000 جنيه في كل المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم حساب الحد الأدنى للأجور من شامل الأجر وليس الأجر الأساسي وفقا لنص القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. موعد امتحانات الترم الأول 2019 بجميع مدارس الجمهورية .. المنظمة العالمية للملكية الفكرية تشيد بالمبادرة الرئاسية لبنك المعرفة

الأهرام تقود إصلاح الإعلام.. إطلاق البوابة الإلكترونية الرقمية للمؤسسة.. وكرم جبر: نسير مع رقمنة الدولة.. وجدول زمني لتحديث الصحافة

أخبار التوك شو..أشجان نبيل تهاجم رضوى الشربينى على الهواء.. حسن حسني يوجه رسالة لمروجي شائعة وفاته

بعد الأهرام.. كرم جبر: سأرسل لمؤسستي الأخبار والجمهورية لإنشاء منصة رقمية.. فيديو

أبرزها الإصلاح المالي والإداري.. كرم جبر يحدد تكليفات الهيئة الوطنية للصحافة.. فيديو

علاء ثابت: لا نتلقى أي تعليمات داخل الأهرام .. فيديو

ترشيحاتنا

حلمي طولان يرد على مرتضى منصور: نفسي كل واحد يخلي باله من فرقته.. فيديو

زواج بعد فوات الأوان.. وفاة عجوز بعد زفافها في المستشفى بـ 8 أيام

صاحب أسرع هدف في الموسم: لعبت أمام الزمالك بـ 12 غرزة

هاني حتحوت: ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة بنسبة 90%.. فيديو

كم تصلي على النبي في اليوم ؟..علي جمعة يحدد أفضل عدد لفك الكرب ومغفرة الذنب

ايات الشفاء من الحسد بـ4 سور أوصى النبي بترديدها بعد الفجر والمغرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان القاهرة السينمائي

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

بالدولار .. تعرف على سعر إطلالة هند صبري في أحدث جلسة تصوير