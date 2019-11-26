في حلقة أمس.. أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على الشائعات بالتجديد لـ طارق عامر.. وكرم جبر: سأرسل لمؤسستي الأخبار والجمهورية لإنشاء منصة رقمية

ناقش الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إطلاق منصة الأهرام الرقمية، واستضاف كلا من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، كما تحدث موسى عن تجديد الثقة في طارق عام محافظا للبنك المركزي بقرار من الرئيس السيسي.
أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على الشائعات بالتجديد لـ طارق عامر محافظا للبنك المركزي
هنأ الإعلامي أحمد موسى، طارق عامر بعد تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في منصب محافظ البنك المركزي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد من طارق عامر في منصب البنك المركزي لـ 4 سنوات قادمة، وهذا القرار يعني أن الرئيس السيسي قضى على جزء من الشائعات التي كانت تتحدث عن طارق عامر محافظ البنك المركزي.
بعد اختناق 80 طالبة | أول قرار من القابضة للصناعات الكيماوية بشأن كيما أسوان
ال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه كان هناك زيادة في انبعاثات صادرة من وحدة الحامض بمصنع كيما القديم بأسوان، مما أدى إلى حدوث انبعاثات تسببت في حالات اختناق بين طالبات إحدى المدارس بأسوان.
وأضاف عماد الدين مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف الوحدة التي تسببت في المشكلة وجار التفاوض في الوقت الحالي لإنشاء وحدة حامض جديدة بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار لاستبدالها بالوحدة القديمة المتسببة في المشكلة.
بعد الأهرام.. كرم جبر: سأرسل لمؤسستي الأخبار والجمهورية لإنشاء منصة رقمية
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تعليقا على إطلاق منصة رقمية للأهرام، إن الصحافة القومية هي صاحبة الذراع الثقيل في الإعلام المصري وسوف تظل كما هي.
وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، :" بدأنا بالأهرام وغدا سأرسل مراسلات لمؤسستي الأخبار والجمهورية للإشتراك في إطلاق منصة رقمية".
علاء ثابت: لا نتلقى أي تعليمات داخل الأهرام
قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إننا نسخر من الحديث عن وجود تعليمات مباشرة داخل جريدة الأهرام، مضيفا:" أعلى سلطة في التحرير هو مجلس التحرير وأي قرار يصدر من مجلس التحرير، ورئيس التحرير هو عضو في مجلس التحرير".
وأضاف علاء ثابت في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "لا نتلقى أي تعليمات داخل جريدة الأهرام، وفي وقت من الأوقات كان هناك جزء باهت في القواعد المهنية".
عبد المحسن سلامة: ما صلاحيات وزير الإعلام حال عودة المنصب؟
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه بعد إقرار الدستور تم تشكيل 3 هيئات للإعلام والصحافة ولكل منها صلاحيات.
وأضاف عبد المحسن سلامة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا "يبقى السؤال حال عودة منصب وزير الإعلام.. ما صلاحياته؟".
كرم جبر: 2000 جنيه حد أدنى لأجور الصحفيين
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك حد أدنى لأجور الصحفيين 2000 جنيه في كل المؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم حساب الحد الأدنى للأجور من شامل الأجر وليس الأجر الأساسي وفقا لنص القانون.
أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على الشائعات بالتجديد لـ طارق عامر محافظا للبنك المركزي
هنأ الإعلامي أحمد موسى، طارق عامر بعد تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في منصب محافظ البنك المركزي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد من طارق عامر في منصب البنك المركزي لـ 4 سنوات قادمة، وهذا القرار يعني أن الرئيس السيسي قضى على جزء من الشائعات التي كانت تتحدث عن طارق عامر محافظ البنك المركزي.
بعد اختناق 80 طالبة | أول قرار من القابضة للصناعات الكيماوية بشأن كيما أسوان
ال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه كان هناك زيادة في انبعاثات صادرة من وحدة الحامض بمصنع كيما القديم بأسوان، مما أدى إلى حدوث انبعاثات تسببت في حالات اختناق بين طالبات إحدى المدارس بأسوان.
وأضاف عماد الدين مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف الوحدة التي تسببت في المشكلة وجار التفاوض في الوقت الحالي لإنشاء وحدة حامض جديدة بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار لاستبدالها بالوحدة القديمة المتسببة في المشكلة.
بعد الأهرام.. كرم جبر: سأرسل لمؤسستي الأخبار والجمهورية لإنشاء منصة رقمية
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تعليقا على إطلاق منصة رقمية للأهرام، إن الصحافة القومية هي صاحبة الذراع الثقيل في الإعلام المصري وسوف تظل كما هي.
وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، :" بدأنا بالأهرام وغدا سأرسل مراسلات لمؤسستي الأخبار والجمهورية للإشتراك في إطلاق منصة رقمية".
علاء ثابت: لا نتلقى أي تعليمات داخل الأهرام
قال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إننا نسخر من الحديث عن وجود تعليمات مباشرة داخل جريدة الأهرام، مضيفا:" أعلى سلطة في التحرير هو مجلس التحرير وأي قرار يصدر من مجلس التحرير، ورئيس التحرير هو عضو في مجلس التحرير".
وأضاف علاء ثابت في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "لا نتلقى أي تعليمات داخل جريدة الأهرام، وفي وقت من الأوقات كان هناك جزء باهت في القواعد المهنية".
عبد المحسن سلامة: ما صلاحيات وزير الإعلام حال عودة المنصب؟
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه بعد إقرار الدستور تم تشكيل 3 هيئات للإعلام والصحافة ولكل منها صلاحيات.
وأضاف عبد المحسن سلامة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا "يبقى السؤال حال عودة منصب وزير الإعلام.. ما صلاحياته؟".
كرم جبر: 2000 جنيه حد أدنى لأجور الصحفيين
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك حد أدنى لأجور الصحفيين 2000 جنيه في كل المؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم حساب الحد الأدنى للأجور من شامل الأجر وليس الأجر الأساسي وفقا لنص القانون.