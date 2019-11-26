في عيد ميلاد رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها بعد غياب سنوات

يحل اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة السورية رغدة، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1957، وتحتفل اليوم بعامها الـ 62.



رغدة غائبة عن الظهور منذ سنوات، لكن قبل أشهر قليلة تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور جمعت بينها، وبين الفنان عصام كاريكا، في أحدث ظهور للأولى بعد تغيبها عدة سنوات عن الظهور الإعلامي.



رغدة ظهرت في الصور وهي تحدث عصام كاريكا، وعلى ما يبدو أنها في بيتها في زيارة لم يكشف عن تفاصيلها، في الوقت الذي لاحظ فيه مستخدمي السوشيال ميديا تغير ملامح رغدة في ظهورها الأخير.



وكانت آخر أعمال رغدة المسرحية مسرحية الأم شجاعة، وتم عرضها على مسرح ميامى، وحققت نجاحا كبيرا.



وأنهت الفنانة رغدة ايضا هناك مسرحية «هولاكو» والتي كان مقررا عرضها منذ 3 أعوام، إلا أنها تعرضت إلى العديد من التأجيلات.