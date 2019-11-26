احتجاجات العراق.. مليشيا الحشد الشعبي تطلق النار على متظاهرين جنوب بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن مليشا الحشد الشعبي العراقية، الموالية لإيران، أطلقت النار على المتظاهرين في مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوب بغداد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرجى بينهم.



ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصادر طبية قولها: "لقد متظاهرين اثنين مصرعهما فيما أصيب أكثر من ٥٠ آخرين، الإثنين، في مدينة الحلة إثر استخدام الحشد الشعبي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في تفريق المعتصمين".



من جهة أخرى، أصيب ضابط و10 منتسبين من صفوف قوات الأمن في شارع الرشيد في بغداد نتيجة إلقاء زجاجة مولوتوف.



وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين، مقتل 11 متظاهرا وإصابة 289 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، وذلك في الفترة من يوم الخميس الماضي وحتى أمس الأحد فقط.



وتجددت المواجهات، الاثنين، بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مقر تربية محافظة المثنى جنوبي البلاد، بينما أغلق متظاهرون جسر الثورة وسط الحلة في محافظة بابل.