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رياضة

الاختبار الأول لـ مورينيو.. توتنهام يستضيف أولمبياكوس بـ دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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محمد السعيد
يستضيف فريق توتنهام نظيره أولمبياكوس، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، بينما يسعى أولمبياكوس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، لحفظ ماء الوجه، بعدما فقد فرصة التأهل.

وتعد مباراة أولمبياكوس هي الاختبار الأوروبي الأول لـ مورينيو مع توتنهام، بعد أن قاد الفريق، للفوز محليا على وست هام 3-2، السبت الماضي، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، خلف بايرن ميونيخ متصدر الترتيب بـ 12، نقطة، ويحل النجم الأحمر ثالثا بـ 3 نقاط، بينما يأتي أولمبياكوس في المركز الأخير بدون نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن مافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ مع النجم الأحمر في تمام العاشرة مساء.
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