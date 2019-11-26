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رياضة

بعد الهزيمة من إنبي.. كريم شحاتة يكشف مخطط هروب لاعبي الزمالك من مواجهة مازيمبي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:06 ص
إنبي ضد الزمالك
إنبي ضد الزمالك
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إسراء أشرف
حذر الإعلامي كريم حسن شحاتة، إدارة نادي الزمالك، من تهرب بعض لاعبي الفريق، من السفر إلى الكونغو، لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحمل كريم شحاتة خلال برنامجه الذي يتم بثه عبر القناة الأولى بعض لاعبي الزمالك مسؤولية ما يمر به الفريق من تراجع واضح بعد هزيمتهم أمام إنبي أمس، الإثنين، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين سيدعون الإصابة والمرض من أجل التخلف عن السفر إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبي.

وأَضاف كريم شحاتة في تصريحاته: "يجب على إدارة نادي الزمالك الحرص التام، حتى لا يهرب أحد من مواجهة مازيمبي".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات أمس، الإثنين، أن الثنائي طارق حامد وعبد الله جمعة أدعيا الإصابة من أجل عدم خوض مباراة إنبي.

وتلقى الزمالك هزيمة أمس، الإثنين، أمام إنبي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره مازيمبي يوم السبت المقبل، الموافق 30 نوفمبر الجاري، لخوض أولى مبارياته في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.
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