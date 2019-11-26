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تعليم

التعليم: معظم المعلمين في مصر سيدات وهذا سبب أزمة العجز

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:02 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك أسبابا كثيرة لمشكلة عجز المعلمين فى المدارس من ضمنها أنه من 60 حتى 70% من المعلمين بالمدارس سيدات والباقى ذكور.

وقال نائب وزير التربية والتعليم إن هذا شيء طيب ولكن نواجه مشكلة بسبب الإجازات المتكررة للسيدات وأيضا نعاني من خروج أعداد كبيرة من المعلمين على المعاش.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الفترة الماضية تم تعيين الآلاف من المعلمين ولكن ما زالت مشكلة العجز قائمة، مؤكدًا أنه بعد إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية سيتم ضبط مسألة التعاقدات.

ويعقد الآن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة، وذلك للإعلان عن مستجدات مسابقة توظيف المعلمين وآخر أخبار وزارة التربية والتعليم والامتحانات وشئون المعلمين.

يحضر المؤتمر قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.
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