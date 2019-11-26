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سيارات

"غبور" تسجل خسائر تتخطي 8 ملايين جنيه خلال الربع الثالث

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:26 م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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اشرف عطية
أعلنت مجموعة "غبور أوتو" لصناعة وتجارة السيارات تسجيل خسائر قدرها 8.3 مليون جنيه (510 آلاف دولار)، في حين بلغت إيراداتها خلال الربع الثالث 6.8 مليار جنيه.

وتراجع سعر سهم المجموعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة القاهرة للأوراق المالية بنسبة0.3% إلى 3.7 جنيه، في حين بلغ حجم التداول على السهم 1.04 مليون سهم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن مجموعة "غبور أوتو" تعتبر من أكبر المجموعات العاملة في صناعة وتجارة السيارات حيث تعتبر وكيلا لمجموعة من السيارات العالمية منها هيونداي الكورية وشيري الصينية.
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