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محافظات

محافظ الدقهلية ولجنة الصناعة بمجلس النواب يزورون المنطقة الصناعية بجمصة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:04 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم المنطقة الصناعية بجمصة بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومحمد مصطفى السلاب وعلاء ناجي وكيلا اللجنة،و فوزي فتى أمين سر اللجنة.

ورافق المحافظ في الزيارة عدد من أعضاء وأمانة لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مدينة جمصة ورئيس ونائب وأمين عام مجلس إدارة جمعية مستثمرى جمصة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية من مديري المديريات والإدارات.

وتفقد محافظ الدقهلية ومرافقوه عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية للوقوف على جودة منتجاتها وقدراتها التنافسية والمعوقات التي تواجه عمليات الانتاج ان وجدت.

وأكد محافظ الدقهلية على امنياته بان تخلق هذه المنتجات أسواقا جديدة وتفتح مجالات أوسع للتصدير للدول وأن تنافس عالميا لما يعمل على ضخ عملات أجنبية داخل الوطن ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويوفر سلعا اقل سعرا للمستهلكين بجودة عالمية.

وأشار شاروبيم إلى أنه يدعم بكل السبل توفير مناخ جيد للاستثمار بشرط توافر الجدية لدى الراغبين فيه والالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات التي تم تخصيص الأراضي من أجلها.

محافظ الدقهلية ولجنة الصناعة بمجلس النواب يزورون المنطقة الصناعية بجمصة
محافظ الدقهلية ولجنة الصناعة بمجلس النواب يزورون المنطقة الصناعية بجمصة
محافظ الدقهلية ولجنة الصناعة بمجلس النواب يزورون المنطقة الصناعية بجمصة
محافظ الدقهلية ولجنة الصناعة بمجلس النواب يزورون المنطقة الصناعية بجمصة
محافظ الدقهلية ولجنة الصناعة بمجلس النواب يزورون المنطقة الصناعية بجمصة
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