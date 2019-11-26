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توك شو

خالد زكي عن قصة عشقه لـ ميرفت أمين: مصر كلها كانت بتحبها.. فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:37 م
خالد زكي
خالد زكي
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هاني حسين
قال الفنان خالد زكي، إن اختيار الشخص لمن يتعامل معه أمر غاية في الأهمية، مضيفا:" زمان كان الواحد عارف ناس كتير وكان فيه قصص حب كثيرة قبل الزواج ".

وأضاف خالد زكي في حواره في برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الفرد يصل إلى مرحلة النضج وعندما يتذكر ما كان يقوم بفعله في شبابه يشعر بأنه كان يفكر بطريقة صبيانية ".

وتابع خالد زكي:"الناس كلها في مصر كانت بتحب ميرفت امين وأنا كنت من القافلة الكبيرة التي كانت تعشق ميرفت أمين".

وأكمل خالد زكي:" كنت بزوغ من الدراسة عشان أروح أتفرج على فيلم أبي فوق الشجرة عشان أشوف ميرفت أمين ".

ولفت خالد زكي:" وعندما نضجت اكتشف أن هذا الحب لم يكن صادقا، واكتشفت ذلك عندما اكتشفت حبي الكبير لزوجتي".
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خالد زكي عن قصة عشقه لـ ميرفت أمين: مصر كلها كانت بتحبها.. فيديو

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