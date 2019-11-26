فعاليات نادي الفنون بأوبرا دمنهور ..صور

نظمت دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، برنامج نادى فنون الأوبرا، باستضافة المؤلف الموسيقى شريف نور، الدكتور سيد على أستاذ الدراسات المسرحية جامعة حلوان.



وتحدث الدكتور سيد على عن أنشطة الفرق المسرحية التي زارت دمنهور في القرن التاسع عشر، مع الإشارة إلى مقالة كتبها أحد وجهاء البحيرة حول التمثيل ومنشورة في هذا الزمن، والمحال التي كانت تفتتح للملاهي والتمثيل الشعبي والأراجوز وخيال الظل في قرى دمنهور وفي الموالد في أوائل القرن العشرين.



كما أشار إلى جهود الفرق المسرحية الصغرى التي زارت دمنهور، مثل: فرقة حسن فايق، وفرقة فوزي منيب، وفرقة يوسف عز الدين، وكذلك الفرق المسرحية الكبرى التي زارت دمنهور مثل: فرقة يوسف وهبي، وفرقة عكاشة، وفرقة فاطمة رشدي، وفرقة منيرة المهدية، والفرقة القومية.



وأوضح أن بدايات المسرح فى دمنهور كان فى مسرح بلدية دمنهور وهو مبنى أوبرا دمنهور الحالى، وكانت هناك حركة مسرحية بجهود أهالى دمنهور، كما تحدث عن دور الدكتور محمد فاضل الذي نادي بتخليد ذكرى الموسيقي والمسرحي سلامة حجازي، ابن دمنهور، والذى نجح في ذلك.



فيما تناول الموسيقار شريف نور خلال استضافته مشواره الفنى وحبه الموسيقي احترافه لها، وكيف يفكر المؤلف الموسيقي، والمشكلات التي تصادف المؤلف الموسيقي مع أنواع المخرجين المختلفة، وشرح معني تسجيل ميدي، والفرق بين اللايف وميدى، وتحدث عن الآلات الموسيقية الافتراضية، وأنواع المشاهد «رومانس ، سسپنس ، أطفال ... إلخ» ، كما شرح تاثير الموسيقي في المشاهد الدرامية، وتحدث عن تأليف الموسيقي للأفلام التسجيلية.



يذكر أن فاعليات نادى الفنون تنظم بشكل دوري لتبسيط كافة أوجه الفنون الراقية وتنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب بمشاركة أشهر الفنانين والمثقفين في مصر، وهو فكرة وتقديم الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى، وتخللت فقرات الحفل عرض فيديو لمختارات من أغانى بعض نجوم فرقة أوبرا القاهرة من أجل تنمية تذوق فن الاوبرا.