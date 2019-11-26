وبقابل ناس .. رامى صبرى ينشر صورة جديدة له .. الجماهير: من أجمل أغانيك

نشر الفنان رامى صبرى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلق رامى صبرى قائلا " #وبقابل ناس 💔 ".





وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



من اجمل اغنيك - الالبوم كلة روعة - حلوه اووى - قوة - منور يانجم





دخل كليب وبقابل ناس للفنان رامي صبري لائحة الـTop tracks بموقع يوتيوب بعد مرور اقل من 24 ساعة على طرحه اذ حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.



أغنية وبقابل ناس من ألبوم فارق معاك الذي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".





