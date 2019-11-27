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مرأة

لن تتوقع.. 7 فوائد مذهلة عند استخدام الصبار مرة في الأسبوع للشعر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
فوائد الصبار للشعر
فوائد الصبار للشعر
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نهى هجرس
يُعد الصبار من أهم مستحضرات التجميل والعلاجات التى انتشرت كثيراً فى الفترة الأخيرة، ولا يقتصر استخدام الصبار على شئ واحد فقط فهو مفيد، ومُغذٍ للشعر والبشرة بطريقة غير طبيعية فهو يحتوى على الكثير من الفيتامينات التى تساعد على حماية الشعر بشكل كبير، ويحتوى على العديد من الفوائد وفقًا لموقع "health line" إليكم أبرزها وهى:-

- يساعد على نمو الشعر والتقليل من القشرة التي تصيب الشعر.
- يساعد الصبار كثيرًا في الحفاظ على نسبة حموضة الرأس والتي تكثف الشعر وتقويه.
- التقليل من الالتهابات التى تصيب فروة الرأس، والتي تصيب الشعر بالضعف وتجعله خفيفا.
- يعمل على ترطيب الشعر بالشكل المطلوب والتخلص من جفاف الشعر نهائيًا.
- يستخدم لتطويل الشعر ماسك من الصبار مع زيت جوز الهند والعسل، والذى يحافظ على الشعر ويرطبه بشكل قوى.
- يساعد الصبار فى إضافة لمعة قوية وطبيعية للشعر مما يظهرة بشكل صحى وحيوى.
- يساعد الصبار فى تفليل خطر الأصابة بمرض الصلع الوراثى.
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